Notenbank: Credit-Suisse-Großaktionär Harris Associates halbiert Anteil

Mit Harris Associates hat ein langjähriger Großaktionär der Credit Suisse Group AG sein Engagement bei der Schweizer Großbank in etwa halbiert. Per Ende 2022 ist die Beteiligung des Finanzinvestors auf rund fünf Prozent gesunken, wie eine Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht zeigt. Zuvor hatte der Anteil noch bei rund zehn Prozent gelegen.