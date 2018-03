OECD: Banken und Kanzleien müssen Steuer-Strukturen offenlegen

Im Kampf gegen illegale Steuergestaltungen zieht die OECD die Daumenschrauben an. Künftig sollen Berater und Intermediäre, vor allem Kanzleien und Banken, verpflichtet werden, sämtliche „undurchsichtigen Offshore-Strukturen“ für Kunden offenzulegen. Eine entsprechende Empfehlung veröffentlicht die OECD an diesem Freitag. Die EU-Finanzminister (Ecofin) wollen Anfang kommender Woche die OECD-Empfehlungen aufgreifen und innerhalb der EU umsetzen. Die Maßnahmen erfolgen als Reaktion auf die „Panama Papers“. Alle Beteiligten von Gestaltungen, die auf eine Verschleierung von Steuerpflichten hinauslaufen, sollen sich künftig strafbar machen. Wie aus OECD-Kreisen in Paris zu erfahren ist, sollen beispielsweise fadenscheinige Aufenthaltstitel für Malta oder als Versicherungsprodukte getarnte Finanzkonstruktionen künftig meldepflichtig sein.