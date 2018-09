Öffentliche Banken HSH Nordbank bleibt länger im Haftungssystem

Wegen der Privatisierung muss die HSH die Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe eigentlich nach zwei Jahren verlassen. Die Zusage der Sparkassen für eine Verlängerung der Mitgliedschaft steht unter dem Vorbehalt, dass die privatisierte HSH künftig in den Haftungsverbund der privaten Banken aufgenommen wird. Hier hatte sich jüngst abgezeichnet, dass Bewegung in die Verhandlungen zwischen Sparkassen und dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) kommt. Aktuelle Lösungsvorschläge zielten darauf ab, dass die Landesbank unter Auflagen mittelfristig in den BdB-Haftungsverbund wechseln könne, hatte Reuters zuletzt von Insidern erfahren. Damit wäre eine anfangs diskutierte Doppelmitgliedschaft in beiden Systemen vom Tisch.