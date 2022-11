Österreich: Raiffeisen Bank International hebt nach Gewinnsprung Ziele an

Die Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) hat im dritten Quartal auch ohne Ergebnisbeiträge der russischen und belarussischen Tochterbanken ihren Gewinn mehr als verdoppelt. Vor allem dank Zuwächsen im operativen Kerngeschäft stieg der Gewinn unter dem Strich auf 1,1 Milliarden Euro nach 443 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie die in Osteuropa sowie Russland, Belarus und der Ukraine tätige Bank am Mittwochabend mitteilte. Den Quartalsbericht will die Bank wie angekündigt am Donnerstag veröffentlichen. Nach dem Gewinnsprung wurde nun der Ausblick nach oben geschraubt.