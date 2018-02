Online-Bank : N26 auf Wachstumskurs und mit schwarzen Zahlen

Die Berliner Smartphone-Bank N26 sieht sich auf Wachstumskurs und in den schwarzen Zahlen. „Inzwischen legen wir mit rund 2000 Kunden pro Tag zu. Damit sind wir eine der am stärksten wachsenden Banken in Europa“, sagte N26-Mitbegründer Valentin Stalf am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach zwei Jahren Anlauf verfüge N26 über ein „profitables Kundenportfolio“. „Heute verdienen wir mit jedem Kunden Geld“, sagte Stalf.