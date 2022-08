Online-Broker: Scalable Capital übertrifft Marke von zehn Milliarden Euro Kundenvermögen

Scalable Capital will noch dieses Jahr in ein bis zwei weiteren europäischen Ländern starten. Podzuweit zufolge sind die Scalable-Kunden wegen des Ukraine-Krieges, der hohen Inflation und Talfahrt der Technologiewerte an den Börsen gerade vorsichtiger. „Panik gibt es aber bisher nicht“, sagte er. Die Zahl der Kontoeröffnungen sei kaum zurückgegangen. „Jetzt gilt: Kopf runter und Krise meistern.“