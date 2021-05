Online-Hauptversammlung Commerzbank verspricht Aktionären Tempo beim Konzernumbau

Nach Personalquerelen und Milliardenverlust 2020 will die neue Commerzbank-Führung das Institut mit Tempo in eine erfolgreichere Zukunft führen. „Ich verspreche Ihnen: Ich werde nicht lockerlassen, bis wir am Ziel sind“, betonte der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandschef Manfred Knof bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter MDax-Konzerns am Dienstag.