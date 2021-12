Online-Marktplatz für Finanzprodukte Prestige-Projekt von N26 stockt

Die Onlinebank braucht dringend neue Produkte, um zusätzliche Kunden in den Märkten zu gewinnen, in denen das Start-up schon aktiv ist. Die ursprüngliche Strategie, Nutzer durch die Expansion in immer neue Länder zu akquirieren, stößt seit Längerem an ihre Grenzen. Erst vor wenigen Wochen musste N26 den Rückzug aus den USA verkünden, die Berliner verlieren dadurch eine halbe Million Kunden. Zuvor hatte das Start-up bereits seinen Abschied aus Großbritannien vollziehen müssen.