Onlinebank Wie bei N26 nun endlich alles besser werden soll

Und der Verlust ist groß: Er summiert sich in 2022 auf 213 Millionen Euro, ist also 41 Millionen Euro größer als noch in 2021. Immerhin verspricht Schwierholz Besserung: In diesem Jahr soll sich das Minus auf nur noch 100 Millionen Euro verringern. Im nächsten Jahr will N26 sogar Gewinne machen.