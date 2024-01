Onlinebezahldienst: Paypal streicht 2500 Stellen – Konkurrenten besetzen den Markt

In einem Schreiben an die Mitarbeiter vom Dienstag erklärte Chriss, dass „die Entscheidung getroffen wurde, das Unternehmen sowohl durch direkte Kürzungen als auch durch die Streichung offener Stellen im Laufe des Jahres zu verkleinern“. Die betroffenen Mitarbeiter werden bis Ende der Woche benachrichtigt, heißt es in dem Schreiben, das Bloomberg News vorliegt.