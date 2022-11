PBB: Pfandbriefbank hinkt beim Gewinn hinter Vorjahr her

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hinkt beim Gewinn angesichts einer steigenden Risikovorsorge und rückläufiger Tilgungen hinter dem Vorjahresniveau her. Das Ergebnis vor Steuern sank im dritten Quartal auf 52 (2021: 72) Millionen Euro, nach den ersten neun Monaten stehen damit 159 Millionen Euro zu Buche, 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die pbb am Montag in München mitteilte.