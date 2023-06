Personal: Medien: Deutsche Bank will Privatkunden-Jobs streichen

Im deutschen Privatkundengeschäft der Deutschen Bank stehen einem Insider zufolge rund 1700 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Der neue Spartenchef Claudio de Sanctis, der zum 1. Juli Karl von Rohr an der Spitze der Privatkundenbank ablöst, wolle dort in den nächsten Jahren etwa zehn Prozent der 17.000 Stellen abbauen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.