Personalie: Deutsche-Bank-CFO von Moltke könnte Aufsichtsratschef bei der DWS werden

Um Vorsitzender zu werden, müsste von Moltke zunächst in den Aufsichtsrat der DWS gewählt werden, was auf der Hauptversammlung am 15. Juni geschehen könnte. Er ist bereits Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses der DWS, eines Gremiums, das zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand angesiedelt ist.