Personalie: Pfandbriefbank PBB holt neuen Chef von der Deutschen Bank

Der neue Vorstandschef der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) kommt von der Deutschen Bank. Kay Wolf (47) soll zum 1. Februar 2024 in den Vorstand des Immobilienfinanzierers einziehen und wenig später Andreas Arndt ablösen, der die PBB seit neun Jahren führt und in den Ruhestand gehen wird, wie die Bank am Dienstag mitteilte.