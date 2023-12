Personalnot Commerzbank sucht 20.000 neue Mitarbeiter

Nach Jahren des Umbaus inklusive der Streichung Tausender Stellen wirbt die Commerzbank in großem Stil um neue Mitarbeiter. Bis 2034 brauche die Bank wahrscheinlich „etwas weniger als 20.000 neue Mitarbeiter“, sagte Personalvorständin Sabine Mlnarsky dem „Handelsblatt“ in einem am Montag online veröffentlichten Interview. Es werde „im aktuellen Arbeitsmarkt sehr sportlich, genug Personal zu finden“, sagte die Managerin, die seit Januar 2023 bei der Commerzbank arbeitet. In Osteuropa zahlen die Banken inzwischen Prämien zwischen 1000 Euro und 3000 Euro, in Deutschland 1500 Euro für jeden angeworbenen Mitarbeiter. Die WirtschaftsWoche hatte bereits vor drei Wochen über die Personalaufbau-Pläne der Bank berichtet.