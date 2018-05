Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" geht die Neuausrichtung der Bank mit einem personellen Kahlschlag einher. Hinzu kommt ein Teilrückzug aus dem Handel mit Aktien, in dem die Erträge zuletzt weggebrochen waren. Hier setzt Sewing vor allem in den USA den Rotstift an. Aber auch in Zentraleuropa, dem Nahen Osten und Afrika soll das Geschäft zurückgefahren werden, wie die Finanzagentur "Bloomberg" berichtet. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Der Aufsichtsrat sollte noch am Mittwoch über die Pläne beraten.