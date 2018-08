Peter Kimpel Finanzvorstand von Rocket Internet wechselt zu Barclay

Kimpel hatte den Börsengang von Rocket Internet organisiert. Vorher hatte er mehr als zwei Jahrzehnte für die Investmentbank Goldman Sachs in den USA, Großbritannien und Deutschland gearbeitet. Rocket hatte sich lange Zeit schwer getan, junge und aufstrebende Unternehmen aus dem Portfolio zu Geld zu machen. Erst in den vergangenen Monaten gingen der Essenslieferdienst Delivery Hero, der Lebensmittel-Lieferant Hellofresh und der Möbelhändler home24 an die Börse. Der Online-Einrichtungshändler Westwing steht Insidern zufolge ebenfalls in den Startlöchern.