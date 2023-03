Pleite der Silicon Valley Bank: „Was sollte ich nur mit dem Millionenscheck machen?“

Das Surreale an der Situation: Im Vorraum der Bank prangte ein Flachbildschirm an der Wand, auf dem der Wirtschaftskanal Bloomberg TV lief. Thema der Berichterstattung: Gerüchte, dass die Silicon Valley Bank insolvent wäre. „Ständig traten dort Wagnisfinanzierer auf, die Betroffene aufforderten, ihre Gelder schleunigst abzuziehen“, sagt Siegel. Es hatte eine gewisse Komik, wenn es nicht so ernst gewesen wäre.