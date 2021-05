Poker um den Chefposten Diese drei Banker könnten an die KfW-Spitze rücken

Die Nachfolge des scheidenden KfW-Chefs hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Streit in der Großen Koalition entwickelt. Als natürliche Nachfolgerin Bräunigs handelten Insider lange Zeit die Österreicherin Ingrid Hengster, die bei der KfW unter anderem das Inlandsgeschäft verantwortet. Sie gilt insbesondere SPD-Politikern als FDP-nah. Zwischenzeitlich räumten ihr Insider deshalb keine großen Chancen mehr ein. Allerdings gibt es im Wirtschaftsflügel der Union Befürworter Hengsters, sie habe die Coronahilfen, die die KfW an Unternehmen ausgezahlt hat, gut gemanagt. In Wahrheit sei sie nicht so FDP-nah, findet ein Kenner.