Prestige-Projekt Commerzbank: Verzögerung bei HSBC-Großprojekt belastet Sanierung

Der spätere Start ist auch für HSBC und die in Düsseldorf beheimatete Deutschland-Tochter ein Dämpfer. Das Institut will bei der Wertpapierabwicklung wachsen und hatte kräftig investiert. Ein HSBC-Sprecher dagegen sah keine Belastung durch den späteren Start und sagte: „Unsere Strategie ist stimmig. Die neue Zeitplanung ändert nichts an unserer strategischen Aufstellung.“ HSBC wollte die Frage nicht kommentieren, auf welche Einnahmen das Institut durch den späteren Beginn vorerst verzichten muss. In einem Bericht zur 2019er Bilanzpressekonferenz der Deutschland-Tochter hatte es geheißen, es gehe langfristig um „stabile Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich“.