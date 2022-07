Privatbank: Konzernumbau: Commerzbank hat bisher etwa 7000 Stellen abgebaut

„Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende mit dem allergrößten Teil der betroffenen Mitarbeiter entsprechende Vereinbarungen getroffen haben,“ erklärte Knof. Es gelinge jedoch nicht immer, die ausscheidenden Mitarbeiter und die geschlossenen Filialen sofort durch digitale Services zu ersetzen, merkte der Manager an. Die Commerzbank will insgesamt 10.000 ihrer rund 40.000 Stellen abbauen, in Deutschland ist jeder dritte Job betroffen.