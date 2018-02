Merck Finck bekommt neuen Finanzchef

Die Münchner Privatbank Merck Finck besetzt einen ihrer drei Vorstandsposten neu. Martin Deckert soll zum 1. Mai in den Vorstand eintreten und die Nachfolge des bisherigen Marktfolgevorstands Joachim Gorny übernehmen, der die Bank nach gut vier Jahren zum 31. März verlässt. Der 52-jährige Deckert ist seit 2015 Partner der Wiesbadener Unternehmensberatung Skubch & Company, davor gehörte er acht Jahre dem Vorstand der UBS Deutschland AG an. In seiner neuen Rolle wird er unter anderem die Funktionen als Finanz- und Risikochef übernehmen.