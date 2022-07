Privatbank: Polnisches Gesetz für Kreditkunden: Commerzbank erwartet Belastung in dreistelliger Millionenhöhe

Die Commerzbank rechnet für das dritte Quartal mit dreistelligen Millionenbelastungen bei ihrer polnischen Tochter mBank. Die mBank erwarte für das Sommerquartal negative Erträge von 210 bis 290 Millionen Euro, teilte das Frankfurter Geldhaus am Freitag mit. Das operative Ergebnis der Commerzbank werde in entsprechendem Umfang belastet. Die Commerzbank will aber dennoch an ihrem Jahresziel festhalten.