Commerzbank arbeitet an internationaler Online-Bank

Die Commerzbank könnte bald auch im europäischen Ausland Privatkunden bedienen. Wie die WirtschaftsWoche aus Finanz- und Aufsichtsratskreisen erfuhr, arbeitet die Bank an einer Plattform für eine internationale Onlinebank. Entwickelt werde das Projekt im polnischen Lodz, heißt es im Umfeld des Aufsichtsrats. In diesem Jahr soll es zunächst konkretisiert werden. Ob die Plattform am Ende umgesetzt werde, sei aber noch unklar. Dafür müsse vor allem die Finanzierbarkeit geprüft werden. Mit einer einheitlichen Oberfläche soll sich das neue Angebot in der jeweiligen Landessprache an Kunden innerhalb der EU richten. Die Bank äußert sich nicht zu den Plänen.