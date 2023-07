Prognose: Sparkassen Baden-Württemberg erwarten Ergebnisanstieg

Die Sparkassen in Baden-Württemberg bauen trotz der Konjunktureintrübung im laufenden Jahr auf steigende Ergebnisse. Die Prognose für 2023 sehe nach den außergewöhnlichen Wertpapierabschreibungen im vergangenen Jahr gut aus, erklärte Verbandspräsident Peter Schneider am Mittwoch in Stuttgart. „Die Erträge steigen stärker als die Kosten, so dass gute Ergebnisse erwartet werden“, merkte er an.