Promi-Investor aus Hannover: KfW-Banker verklagt Unternehmer Carsten Maschmeyer

Maschmeyer gilt als Selfmade-Milliardär. Er hatte einst den Finanzvertrieb AWD gegründet, der ihn bundesweit bekannt gemacht hat. Maschmeyer hatte den AWD 2008 an den Lebensversicherer Swiss Life verkauft und beschäftigt sich inzwischen stark mit jungen Start-up-Unternehmen. Teil dieses Engagements sind seine Auftritte in der TV-Show „Höhle der Löwen“, der TV-Sender Vox strahlt derzeit deren 12. Staffel aus. Maschmeyer und seine Unternehmen hatten unter anderem in die Finanz-Start-ups Stocard und Barzahlen investiert. Die Anteile an diesen Firmen sind inzwischen verkauft worden.



