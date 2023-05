Promi-Investor Maschmeyer verliert Prozess gegen KfW-Banker

Aus der Urteilsbegründung geht nicht hervor, auf welche Start-ups sich die Klage bezieht, weil das Gericht deren Namen aus dem Verdikt gestrichen hat. Maschmeyers Beteiligungsfirmen gehörten etwa Anteile an der Studentenplattform Studydrive und an dem Mannheimer Bezahldienstleister Stocard. Zudem hält eine der Beteiligungsfirmen laut eigener Webseite weiterhin Anteile am Versicherungs-Start-up Neodigital und am Bezahldienstleister Klarna.