Prominenter Neuzugang: Lazard wirbt JPMorgan-Banker Kames als Deutschland Co-Chef ab

In einem eher schleppend verlaufendem Jahr für Firmenfusionen und -übernahmen blickt Lazard auf ein nicht allzu schlechtes Jahr zurück. Global auf Rang 10 in der von Bloomberg News geführten Beraterliste für Fusionen und Übernahmen, kurz M&A, steht die Boutique in Deutschland auf Rang 2 gemessen am Volumen der begleiteten Deals.