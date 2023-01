Prozess: Aussage von Ex-Wirecard-Chef verzögert sich – Streit über Kronzeugen

Im Prozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard verzögert sich die Aussage des angeklagten Ex-Chefs Markus Braun. „Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche in keinem Fall zu einer Vernehmung von Herrn Dr. Braun kommen werden“, sagte der Vorsitzende Richter Markus Födisch am Donnerstag in der Verhandlung am Landgericht München. Zuvor war deutlich geworden, dass die Befragung des mitangeklagten Kronzeugen Oliver Bellenhaus länger dauern dürfte als erwartet, unter anderem weil die Verteidiger von Braun und dem Mitangeklagten Chefbuchhalter Stephan von Erffa dessen Glaubwürdigkeit anzweifeln.