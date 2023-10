Prozess: Ex-Aufsichtsratschef vergleicht Vorgänge bei Wirecard mit „Spionagethriller“

Der letzte Wirecard-Aufsichtsratschef ist nach seinem Amtsantritt von den Zuständen bei dem Zahlungsdienstleister überrascht worden. „Wer ist schon davon ausgegangen, sich in einer Art Spionagethriller wiederzufinden, wenn er im Aufsichtsrat eines Dax-Unternehmens sitzt“, sagte der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Eichelmann am Mittwoch als Zeuge im Wirecard-Betrugsprozess vor dem Landgericht München. Der frühere Finanzchef der Deutschen Börse gehörte dem Kontrollgremium in den letzten zwölf Monaten vor der Pleite des Münchner Unternehmens im Jahr 2020 an.