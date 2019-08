PSD2 im Online-Banking Welche Verfahren gut funktionieren – und wer Kunden in den Wahnsinn treibt

Was mich dann völlig aus der Bahn geworfen hat: Die App forderte mich auf, ein „Seal One Gerät“ zu aktivieren. Bitte, was?! Ich lernte, dass es sich dabei um besonders sicheres Verfahren handeln musste, um ein mobiles Gerät mit dem Konto zu verknüpfen. Ich weiß nicht mehr wie, jedenfalls habe ich im Jahr 2018 irgendwie mein Handy als Seal One Gerät aktiviert – und ein weiteres dazu. Seitdem kursieren zwei Seal One Geräte in meinem Account, aber nur eines funktioniert. Eine Überweisung ist komplizierter geworden als vorher. Um einen Betrag freizugeben, muss ich in eine zweite App wechseln. Vorher muss ich aber jedes Mal noch einmal händisch zusätzlich mein Passwort eingeben, obwohl ich per Face ID bereits im Konto angemeldet bin.