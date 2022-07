Quartalsgewinn: Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnplus die Erwartungen

Es war der achte Quartalsgewinn in Folge die Deutsche Bank, die mitten in einem umfassenden Konzernumbau steckt. An dem Ziel, 2022 eine Nachsteuerrendite von acht Prozent zu erzielen, hielt das Institut fest. Allerdings sehe die Bank „es aufgrund des derzeitigen operativen Umfelds als herausfordernder an, diese Ziele zu erreichen“.