Quartalszahlen: Commerzbank legt in allen Geschäftsbereichen zu

Nach einem guten ersten Quartal mit Zuwächsen in allen Geschäftsbereichen steigt bei der Commerzbank die Zuversicht auf die erste Gewinnausschüttung seit 2007. „Für das Geschäftsjahr 2015 planen wir eine Dividende zu zahlen und wollen dafür quartalsweise entsprechende Rückstellungen bilden“, bekräftigte Konzernchef Martin Blessing am Donnerstag in einer Mitteilung. „Ob es am Ende des Jahres reichen wird, müssen wir abwarten.“ In den ersten drei Monaten 2015 reservierte der teilverstaatlichte Frankfurter Dax-Konzern 57 Millionen Euro für eine mögliche Dividende.