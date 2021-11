Quartalszahlen Commerzbank schreibt wieder schwarze Zahlen und erwartet Gewinn im Gesamtjahr 2021

Die mitten im Umbau befindliche Commerzbank ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und stellt auch für das Gesamtjahr unter dem Strich schwarze Zahlen in Aussicht. Das Frankfurter Geldhaus erwirtschaftete von Juli bis September einen Gewinn von 403 Millionen Euro nach einem Verlust von 60 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie die Commerzbank am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf die Bank den Schätzungen von Analysten deutlich, diese hatten nur 253 Millionen Euro erwartet. „Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut“, erklärte Commerzbank-Chef Manfred Knof. Für das Gesamtjahr rechnet die Bank jetzt trotz Umbaukosten mit einem Gewinn.