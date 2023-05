Quartalszahlen: Commerzbank startet mit überraschend hohem Gewinnsprung in das Jahr

Die Commerzbank ist angesichts der gestiegenen Zinsen und einem guten Provisionsgeschäft mit einem Gewinnschub in das Jahr gestartet. Das Geldhaus erwirtschaftete im ersten Quartal einen Gewinn von 580 Millionen Euro – fast eine Verdoppelung binnen Jahresfrist, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.