Quartalszahlen Corona-Verwerfungen drücken Commerzbank ins Minus

Ab Mittwochmittag wird der Commerzbank-Vorstand den Aktionären unter anderem erklären, warum selbst die zunächst angekündigte magere Dividende für das vergangene Geschäftsjahr nicht gezahlt wird. Ein Aktionär will dort gegen die Streichung vorgehen. Die Hauptversammlung wird wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr komplett als Online-Veranstaltung ausgerichtet.



Für das Gesamtjahr 2020 plant der Vorstand „angesichts der Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie“ äußerst vorsichtig: Zumindest im Geschäft mit Kunden, das die Bank selbst beeinflussen kann, hofft die Bank, dass sie die Erträge „weitgehend stabil halten“ kann - so denn die Wirtschaft allmählich wieder hochfährt und es zu keinem zweiten Lockdown kommt.



