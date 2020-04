Quartalszahlen Der Dino Deutsche Bank lebt noch

Nun hat sich das Bild innerhalb weniger Stunden fast komplett gedreht. Ein Bericht des Wirtschaftsprüfers KPMG lässt die Wirecard-Fassade zwar nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen, aber doch so heftig erzittern wie die Strohhütte, in der sich die kleinen Schweine vergeblich vor dem bösen Wolf versteckten. Und die Deutsche Bank trumpft mitten in der größten Krise mit einem unerwartet guten Ergebnis auf. Statt des von den Marktbeobachtern vorhergesagten Verlusts von 400 Millionen Euro verdiente das Institut zwischen Januar und März immerhin 66 Millionen Euro.