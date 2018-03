Deutsche Bank erwartet Belastungen von 450 Millionen Euro

"Wir berichten in Euro und 40 Prozent unserer Ertragsbasis in der Investmentbank entstehen entweder auf Basis des Dollars oder sind an den Dollar gekoppelt", erklärte von Moltke, der seit dem vorigen Jahr im Vorstand der Bank sitzt. "Damit sehen wir uns einer Differenz von 15 Prozent im Quartalsvergleich gegenüber, was zu einer Belastung in Höhe von 300 Millionen Euro oder sechs Prozent führt." Zusammen mit den um 150 Millionen Euro gestiegenen Refinanzierungskosten addiere sich dies zu einer Gesamtbelastung von 450 Millionen Euro - "bevor es überhaupt um das Geschäft geht".