Quartalszahlen Deutsche Bank mit Milliardengewinn – „Fühlen uns sehr gut gewappnet“

Die Deutsche Bank sieht sich nach einem überraschenden Milliardengewinn im dritten Quartal gerüstet für den drohenden Konjunktureinbruch. „Die Deutsche Bank liegt voll auf Kurs, ihre Ziele für das Jahr 2022 zu erreichen“, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Mittwoch in Frankfurt. Mit der soliden Bilanz „fühlen wir uns sehr gut gewappnet für das, was vor uns liegt“, schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. Finanzvorstand James von Moltke sprach mit Blick auf das kommende Jahr von einem „starken Fundament“.