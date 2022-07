Quartalszahlen: Europa- und Amerika-Geschäft treiben Gewinn von Bank Santander

Diversifizierung bleibt die Strategie der größten Bank der Euro-Zone: Die spanische Bank Santander macht mit gestiegenen Erträgen in Europa und Amerika höheren Rückstellungen in Brasilien und in den USA wett. Der Nettogewinn stieg im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte.