Quartalszahlen: Großbank ING verdoppelt Gewinn und kündigt neues Rückkaufprogramm an

Die niederländische Bank ING hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und will weitere Aktien zurückkaufen. Unter dem Strich wies das Geldhaus am Donnerstag für den Zeitraum Juli bis September einen Gewinn von 1,98 Milliarden Euro aus, ein Anstieg um 103 Prozent. Das übertraf auch den von der ING selbst ermittelten Analysten-Konsens von 1,83 Milliarden Euro. Nun kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 2,5 Milliarden Euro an.