Quartalszahlen: Hohe Kosten und Risikovorsorge drücken Gewinn von ING

„Der Rückgang in der Leistung der ING im zweiten Quartal war von der anhaltenden politischen Unsicherheit und vom Druck auf die globale Wirtschaft geprägt“, erklärte Bankchef Steven van Rijswijk am Donnerstag. Das Geldhaus bildete vor dem Hintergrund negativer Indikatoren in der Wirtschaft im zweiten Quartal eine Risikovorsorge in Höhe von 202 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte das Geldhaus viermal so hohe Rückstellungen von 987 Millionen Euro für ihre russischen Kredite gebildet.