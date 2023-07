Quartalszahlen: Unicredit hebt Prognose an – 6,5 Milliarden Euro für Aktionäre reserviert

Die italienische Großbank Unicredit hat nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal ihre Prognose erhöht und will mehr Kapital an ihre Anteilseigner ausschütten. Wie das Kreditinstitut am Mittwoch in Mailand mitteilte, erwartet das Management nun für 2023 einen Nettogewinn von mindestens 7,25 Milliarden Euro. Bisher hatte es 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.