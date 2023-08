Ramsch-Hypotheken UBS zahlt Milliardenstrafe in den USA

Im Rahmen des Vergleichs würden 1,435 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro) zur Beilegung aller zivilrechtlichen Ansprüche des US-Justizministeriums in diesem Zusammenhang gezahlt, hieß es am Montag. Die Summe des Vergleichs wurde laut den UBS-Angaben bereits in früheren Perioden vollständig zurückgestellt und wird sich damit auf das Ergebnis nicht auswirken.



