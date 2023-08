Rating: S&P stuft US-Banken herab und reduziert Ausblicke

Betroffen sind Keycorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. und die Associated Banc-Corp, teilte S&P mit. Grund seien die Auswirkung höherer Zinsraten sowie Bewegung bei den Einlagen. Ihren Ausblick für River City Bank und S&T Bank korrigierte S&P auf negativ, der Ausblick für Zions Bancorp bleibe nach einer Überprüfung negativ.