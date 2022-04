Razzia Deutsche Bank wegen Geldwäscheverdachtsmeldung im Visier der Justiz

29. April 2022

Bei der Deutschen Bank hat es am Freitag eine Razzia gegeben. Bild: dpa Bild:

Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin sind am Freitag in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt vorstellig geworden. Der Vorwurf: Die Bank habe einen Verdacht auf Geldwäsche zu spät gemeldet.