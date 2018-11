Razzia erhöht den Druck Deutsche-Bank-Aktie auf Rekordtief

Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank Kunden halfen, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen. Dabei sollen Gelder aus Straftaten auf Konten der Deutschen Bank transferiert worden sein, ohne dass das Institut Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattet habe. Deshalb hatten bereits am Donnerstag rund 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung und der Bundespolizei die Konzernzentrale und weitere Gebäude in Frankfurt und Umgebung durchsucht. Am Freitag war das Polizeiaufgebot vor den Doppeltürmen der Bank deutlich geringer als am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass sich die Durchsuchung auch auf Vorstandsetagen erstreckte, äußerte sich aber nicht zu Details.