Razzia wegen Geldwäscheverdachts Deutsche Bank: Leiden aus Leidenschaft

Wie so oft fallen Anspruch und Wirklichkeit bei der Deutschen Bank hier auseinander. Denn offensichtlich haben all die Initiativen und Projekte nichts oder zumindest zu wenig gebracht. Die Razzia ist dabei nur der fast filmreife Höhepunkt einer Chronik immer offener zu Tage getretener Versäumnisse. Die Geldwäschebeauftragten des Instituts wechselten zuletzt nahezu im Jahresrhythmus, die Finanzaufsicht Bafin war mit den Zuständen bei der Bank so unzufrieden, dass sie ihr einen externen Aufpasser an die Seite stellte - ein in Deutschland bislang einmaliger Vorgang. Unklar ist derzeit noch, wie stark die Deutsche Bank in den Skandal um die dänische Danske Bank verwickelt ist. Erst vorgestern machte ein Bericht die Runde, dass die für Kontrollen und Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden zuständige Vorständin Sylvie Matherat um ihren Job fürchten muss.