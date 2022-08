RBI: Raiffeisen Bank mit Gewinnsprung – aber noch ohne Entscheidung zu russischer Tochterbank

In den ersten sechs Monaten des Jahres hat die Raiffeisen Bank International (RBI) auch dank des Verkaufs ihrer bulgarischen Tochter einen Gewinnsprung gemacht. Das Konzernergebnis hat sich auf 1,71 Milliarden Euro nach 612 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie die in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland und der Ukraine tätige Bank am Montagabend mitteilte.