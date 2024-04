Rechtsstreit Deutscher Bank droht Milliarden-Nachzahlung an Postbank-Aktionäre

Der Deutschen Bank droht nun doch eine milliardenschwere Nachzahlung an die ehemaligen Aktionäre der Postbank. Das Oberlandesgericht Köln (OLG) habe am Freitag in einer mündlichen Verhandlung angedeutet, dass den Postbank-Aktionären bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor 14 Jahren ein höherer Preis zugestanden haben könnte, teilte die größte deutsche Bank mit. Die Postbank-Aktionären maximal zustehende Summe belaufe sich einschließlich der seit 2010 aufgelaufenen Zinsen auf rund 1,3 Milliarden Euro. „In seinen Ausführungen deutete das Gericht an, dass es Teile dieser Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befinden könnte“, hieß es in der Mitteilung der Deutschen Bank.